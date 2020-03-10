السيستاني في فتوى له: منع صلاة الجماعة للحد من "كورونا"

أفتى المرجع الديني الشيعي الأعلى في ​العراق​ السيد ​علي السيستاني​ بضرورة الالتزام بمنع إقامة صلاة الجماعة في المناطق التي تمنع فيها التجمعات بهدف الحد من انتشار ​فيروس كورونا​.

جاء ذلك في إجابة السيستاني على سؤال وجه إلى مكتبه حول حكم صلاة الجماعة في ظل انتشار فيروس كورونا، نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للمرجع الديني الشيعي.

وقال السيساتني في إجابته إنه "حيثما مُنعت مثل هذه التجمعات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، فيجب الالتزام بهذا المنع وأخذه على محمل الجد".