أفتى المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني بضرورة الالتزام بمنع إقامة صلاة الجماعة في المناطق التي تمنع فيها التجمعات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك في إجابة السيستاني على سؤال وجه إلى مكتبه حول حكم صلاة الجماعة في ظل انتشار فيروس كورونا، نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للمرجع الديني الشيعي.
وقال السيساتني في إجابته إنه "حيثما مُنعت مثل هذه التجمعات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، فيجب الالتزام بهذا المنع وأخذه على محمل الجد".
كانت هذه تفاصيل خبر السيستاني في فتوى له: منع صلاة الجماعة للحد من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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