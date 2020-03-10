بوتين: من الضروري وجود سلطة رئاسية قوية في روسيا

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أنه من "الضروري وجود سلطة رئاسية قوية في ​روسيا​، وأن هذا الأمر ضروري للاستقرار"، لافتاً الى ان "الوضع الحالي في ​الاقتصاد​، وليس في الاقتصاد فقط، وفي مجال ​الأمن​ ينبهنا لذلك أكثر من مرة، وهذا أمر ضروري للاستقرار قبل كل شيء"، موضحاً ان "شكل الحكم البرلماني المستخدم الآن بشكل واسع في ​العالم​، لا يمكن أن يستخدم عندنا، فلتنظروا إلى ما يحدث في بلدن الديمقراطية التقليدية في ​أوروبا​، وفي بعض البلدان لا يستطيعون تشكيل ​حكومة​ لسنوات، اما بالنسبة لروسيا، هذا ببساطة أمر مستحيل وغير مقبول على الإطلاق".

وأشار بوتين إلى أنه لا "ينبغي ربط ​السلطة​ الرئاسية بشخص واحد"، معرباً عن "ثقته في أن الوقت سيأتي لتكون السلطة غير مرتبطة بشخص واحد، والرئيس هو الضامن للدستور، وببساطة، يمكن القول بطريقة أخرى، هو الضامن لأمن دولتنا، واستقرارها الداخلي وتطورها الداخلي".