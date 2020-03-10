جيفري: ندرس سبل دعم تركيا بسوريا وكل الخيارات مطروحة على الطاولة

أعلن الممثل الأميركي الخاص المعني بسوريا جيمس جيفري، في حديث صحفي، عقب وصوله إلى بروكسل لإجراء محادثات مع حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، ان "بلاده تدرس سبل دعم تركيا في الساحة السورية، وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".
واستبعد جيفري "إشراك الولايات المتحدة قوات برية لمساعدة تركيا في إدلب"، موضحاً ان "بلاده تدرس ما يمكنها فعله من الجو"، معتبراً أن "وقف إطلاق النار في سوريا بضمانات روسية كان مؤقتاً في السابق وينبغي ألا يكون هذا هو الحال في إدلب، ولا أعتقد أن روسيا والحكومة السورية مهتمتان بوقف دائم لإطلاق النار في إدلب وتسعيان لتحقيق نصر كامل"، مشدداً على انه "إذا انتهكت روسيا والحكومة السورية وقف إطلاق النار فإن أميركا وحلفاءها الأوروبيين سيردون بسرعة بإجراءات وربما عقوبات".
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