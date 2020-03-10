مصادر المرصد السوري: تفشي "كورونا" في 4 محافظات سورية وسط تكتم كامل للنظام

ذكر "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "أنّه علِم من مصادر طبيّة عدّة داخل مناطق نفوذ ​النظام السوري​، أنّ فيروس (COVID-19) المعروف باسم فيروس "كورونا" قد انتشر بشكل رئيسي في محافظات دمشق و​طرطوس​ و​اللاذقية​ وحمص، وهناك إصابات كثيرة تمّ تسجيلها بالفيروس، بعضها قد فارق الحياة وبعضها وُضع في الحجر الصحي".

ولفت إلى "أنّه تواصل مع أطباء في مستشفيات ضمن المحافظات المذكورة، وقد أكّدوا أنّهم تلقّوا أوامر صارمة من سلطات النظام السوري بضرورة التكتّم والإمتناع عن الحديث حول انتشار فيروس "كورونا" هناك"، مذكّرًا بأنّ "​سوريا​ تشهد عمليّة دخول وخروج كبيرة لل​إيران​يين، نظرًا للمقدسات الموجودة على ​الأراضي السورية​، بالإضافة للقوات الإيرانية المنتشرة هناك برفقة عوائلها، حيث سجّلت إيران آلاف الإصابات بفيروس "كورونا"، توفي على إثرها عشرات الأشخاص".