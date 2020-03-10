الصحة التركية: خلو الوافدين من طهران إلى أنقرة من أي إصابة بـ"كورونا"

أكّدت وزارة الصحة التركية أنّ "نتائج التشخيص وعمليّة المراقبة للأشخاص الّذين كانوا خاضعين للحجر الصحي في أحد مشافي العاصمة التركية ​أنقرة​، بعد قدومهم من ​طهران​ يوم 25 شباط الماضي، أظهرت خلوّهم من فيروس "كورونا". ولفتت إلى أنّ "بعد التأكّد من ذلك، تمّ السماح للأشخاص الـ65 بالخروج من المشفى الّذي كانوا يخضعون فيه للحجر الصحي طوال 14 يومًا".

يُذكر أنّ في 25 شباط الماضي، هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، خلال رحلة من طهران إلى ​إسطنبول​، للاشتباه بوجود مسافرين مصابين بـ"كورونا". لاحقًا، تمّ نقل ركاب الطائرة إلى أحد مشافي أنقرة المخصّص للحجر الصحي للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.