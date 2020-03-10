الصحة البحرينية: وصول أول دفعة للمواطنين من إيران ضمن خطة الإجلاء

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، "وصول أول دفعة من المواطنين ضمن خطة إجلائهم من إيران بأمان ووفق إجراءات احترازية محكمة، بما يضمن سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين"، مشيرة الى أنه "تم إخضاع العائدين فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وبناء على نتائجها تم نقلهم لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج، وفقا للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية".
وشددت على أن "العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء الدفعات الأخرى حسب المقرر له في خطة الإجلاء"، مؤكدة "جاهزية واستعداد كافة الكوادر الطبية وحرصها على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران".
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