وفد من الإتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات التقى وزيرة الشباب والرياضة

قام وفد من الإتحاد ال​لبنان​ي للمرشدات و الدليلات بزيارة وزيرة ​الشباب​ و​الرياضة​ فارتينيه أوهانيان، وكانت فرصة للتعارف وبحث تطلعات الإتحاد لنهضة حركة المرشدات في لبنان لإعتبارها أحد أعمدة التنشئة السليمة للفتيات والشابات والإنصهار الوطني. ووضع الوفد أمام السيدة الوزيرة البرامج والإستحقاقات المتوقعة على المستوى العربي والعالمي في لبنان.

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