رئيس مجلس القضاء الاعلى: التشكيلات خطوة نوعية للوصول الى قضاء مستقل

اكد رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى القاضي سهيل عبود أن "مشروعه على رأس ​مجلس القضاء الأعلى​ يكمن في تكريس استقلالية ​السلطة​ القضائية وعدم التدخل السياسي".

واوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد لقائه عدد من المعتصمين المطالبين بإستقلالية القضاء في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، "بدأنا مشروع القضاء المستقل عبر تشكيلات قضائية من إنتاج مجلس القضاء الأعلى ومن دون اي تدخل سياسي أو غير سياسي"، مؤكدا "ان ايا من السياسيين لم يتصل به ولم يطلب شيئا"، موضحا في الوقت نفسه انه "متفق مع وزيرة العدل على تطبيق القانون، وأنه يحق لها ان تدرس التشكيلات وتبدي ملاحظاتها عليها اذا كانت لديها ملاحظات".

وجزم القاضي عبود ان ​التشكيلات القضائية​ ستشكل خطوة نوعية وأساسية على طريق الوصول إلى قضاء مستقل في ​لبنان​".