Terranet منحت 50 جيغا إضافية مجانًا لكل مشتركي خدمة ADSL

أعلنت شركة Terranet أنها منحت 50 جيغا إضافية مجانًا لكل مشتركي خدمة ADSL طيلة شهر آذار الحالي. وأكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تيرانيت حسين زبيب "أننا قدّمنا هذا الاقتراح حفاظًا على صحة المواطنين وعلى سلامة بلدنا"، مشيراً إلى أن "الهدف من هذه الخطوة تشجيع المواطنين على الالتزام بالتوصيات الطبية والبقاء في المنزل لضمان سلامتهم".

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