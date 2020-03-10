الجيش: توقيف 1035 شخصا من جنسيات مختلفة خلال شباط لتورطهم بجرائم متعددة

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ أنّ "نتيجة التدابير الأمنيّة الّتي اتّخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر شباط الماضي، تمّ توقيف 1035 شخصًا من جنسيّات مختلفة، لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الإتجار ب​المخدرات​، القيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، التجوّل داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "المضبوطات قد شملت 36 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسّطة، وعددًا من الآليّات والدرّاجات النارية ومراكب الصيد، بالإضافة إلى كميّة من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصّة لإجراء اللّازم".