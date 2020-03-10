الرئيس عون: على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف

اعتبر ​الرئيس ميشال عون​ في مستهل جلسة مجلس الوزراء، انه بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، على ​الحكومة​ وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة ​المصارف​ و​مصرف لبنان​ وللإصلاح المالي والإداري، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

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