وزارة الصحة: إطلاق حملة تهدف لتزويد المواطنين بالمعلومات العلمية الدقيقة حول كورونا

أعلن المكتب الاعلامي في ​وزارة الصحة​، في بيان، "ان الوزارة تقوم بإطلاق حملة بعنوان بالوعي نواجه ​الكورونا​، والتي تهدف لتزويد المواطنين بالمعلومات العلمية الدقيقة حول فيروس الكورونا المستجد 2019 وتصحيح المعلومات المغلوطة والشائعات المتداولة حوله"، موضحة انه "حرصاً منها على تعزيز الشفافية سوف تقوم الوزارة بتزويد المواطنين بآخر المعطيات والتطورات حول فيروس الكورونا المستجد COVID-19 في ​لبنان​ بالإضافة إلى إعطاء الإرشادات الوقائية اللازمة".

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