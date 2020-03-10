شعبة المعلومات توقف 52 شخصا من الجنسية السورية في بلدة الصويري البقاعية

اعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، انه في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، من توقيف 52 شخصاً من الجنسية السورية من بينهم 21 طفلاً دون 5 سنوات، وذلك بتاريخ 10/3/2020 في بلدة ​الصويري​ البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.

وقد سلموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.