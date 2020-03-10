شعبة المعلومات توقف 52 شخصا من الجنسية السورية في بلدة الصويري البقاعية

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، انه في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف 52 شخصاً من الجنسية السورية من بينهم 21 طفلاً دون 5 سنوات، وذلك بتاريخ 10/3/2020 في بلدة الصويري البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.
وقد سلموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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