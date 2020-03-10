اجتماع في مركز اتحاد بلديات الحاصباني للحد من انتشار وباء الكورونا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، اجتماع موسع عقد في مركز اتحاد بلديات الحاصباني في حاصبيا حضره الى رئيس الاتحاد سامي الصفدي وكافة رؤساء بلديات الاتحاد، قائمقام حاصبيا احمد الكريدي، النائب ​انور الخليل​ ممثلا بالدكتور امين شميس ​الحمرا​، وكيل داخلية ​مرجعيون​ حاصبيا في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ شفيق علوان، مدير عام ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ الدكتور ضياء معلاوي، طبيب ​القضاء​ الدكتورة ندى حمد مسؤول، وحدة ادارة الكوارث ​الصليب الاحمر اللبناني​ طلال الحلبي، مسؤول مكتب ​الزراعة​ اسماعيل امين، وقد خصص للتباحث بالسبل الايلة للحد من انتشار فيروس ​الكورونا​ حرصا على سلامة وصحة المواطنين من خلال الالتزام والتقيد بالاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية من قبل المواطنين في المنطقة .

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