أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "عناصر من سلاح الهندسة في ​الجيش اللبناني​ فجّروا ​قذيفة​ مدفعيّة من مخلّفات ​حرب تموز 2006​، في تلال برغم قضاء حاصبيا. كما فجّرت وحدة أُخرى من سلاح الهندسة ألغامًا غير متفجرة من مخلّفات الإسرائيليّين في ​العباسية​ و​الوزاني​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش فجّر قذيفة مدفعية من مخلفات حرب تموز بتلال برغم وألغاما غير متفجرة بالعباسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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