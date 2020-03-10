لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدغار طرابلسي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​موازنة​ 2020 صدرت يوم الخميس الماضي، وأصبحت نافذة وترد فيها للسنة الثانية على التوالي المادّة الّتي اقترحتها حول إعفاءات لرسوم الإنتقال والتسوية عن عقارات المالكين، للعقارات الواقعة عليها مخيمات ​اللاجئين الفلسطينيين​".

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كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: بالموازنة ترد المادة التي اقترحتها حول إعفاءات لبعض الرسوم للعقارات الواقعة عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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