مجلس الوزراء التأم في بعبدا للبحث في المستجدات ماليا ونقديا

التأم ​مجلس الوزراء​ في الثانية من بعد ظهر اليوم في ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​ برئاسة الرئيس العماد ​ميشال عون​ وحضور رئيس ​الحكومة​ الدكتور ​حسان دياب​ والوزراء. ويبحث مجلس الوزراء في مستجدات الوضعين المالي والنقدي. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون ودياب وبحثا في المستجدات والاوضاع العامة.

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