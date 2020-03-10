قرار بتقديم معاملات المكلفين لدى مديرية الواردات والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات عبر البريد الإلكتروني

أصدر ​وزير المالية​ الدكتور ​غازي وزني​ قرارا يتعلق بتقديم المعاملات الخاصة بالمكلفين لدى مديرية الواردات والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات عبر البريد الإلكتروني.



وجاء فيه:

"المادة الأولى: يتوجب على مكلفي دوائر مديرية الواردات والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات تقديم طلبات المعاملات والمستندات الأساسية المتوجب ارفاقها بالطلبات في ما خص مختلف ​الضرائب​ إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني لكل نوع ضريبة وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار، وذلك من خلال:

- بريدهم الإلكتروني المعتمد لدى ​وزارة المالية​ لإرسال تصاريحهم الإلكترونية في حال كانوا مسجلين في الخدمة الإلكترونية أو من خلال اعتماد بريد إلكتروني آخر، يتم إبلاغه للدائرة المالية المختصة عبر البريد الإلكتروني المعتمد في اللائحة المذكورة.

- البريد الإلكتروني الذي يعتمده المكلفون غير المسجلين في الخدمة الإلكترونية، على أن يتم إرسال، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة، صورة عن هوية المكلف (صاحب العلاقة بالنسبة للأشخاص الحقيقيين، أو المفوض بالتوقيع بالنسبة للأشخاص المعنويين، أو من يتم تفويضه رسميا).

-المادة الثانية: يرسل المكلف المعاملات ومستنداتها إلكترونيا من خلال ملف File attachment"".

المادة الثالثة:

1 - عند استلام المعاملة ومستنداتها من قبل الدائرة المالية المختصة، يرسل النظام تلقائيا رسالة استلام (auto reply) يفيد أنه تم استلام الطلب.

Advertisements

2 - تدقق الدائرة المالية المختصة في المستندات المرفقة، فإذا كانت غير مكتملة تقوم بإرسال بريد الكتروني تعلم بموجبه المكلف أن الطلب المرسل لم يتم تسجيله وفقا للأصول بسبب النقص في المستندات وتحدد له المستندات المطلوبة من أجل استكمال عملية تسجيله، على أن يتم التواصل عند الحاجة مع الشخص المحدد من قبل المكلف للتنسيق مع الإدارة.

3 - عند اكتمال المستندات تقوم الدائرة المالية المختصة بإرسال ايصال باستلام وتسجيل الطلب إلى المكلف بالبريد الإلكتروني، وتطلب منه عند الحاجة المستندات الأصلية الواجب ضمها عند استلام المعاملة، ويعتبر حينها الطلب مسجلا وفقا للأصول من تاريخ إرسال الايصال.

المادة الرابعة: تتولى الدائرة المالية المختصة إنجاز المعاملة ضمن المهلة المنصوص عليها في قرارات وزير المالية المتعلقة بمهل إنجاز المعاملات، ويتم إبلاغ المكلف بإنجاز المعاملة من خلال ذات بريده الإلكتروني، وفي حال كان من الواجب تسليمه مستندا ورقيا بها يتم إبلاغه بضرورة حضوره لاستلامه، كما تتولى تحويل المعاملة والمستندات المرفقة بها مباشرةً من البريد الالكتروني الى نظام الأرشفة دون المرور بآلة المسح الضوئي (scanner).

لائحة بعناوين البريد الإلكتروني

عنوان البريد الالكتروني مديرية الواردات - إسم الدائرة

Administrative Department @ finance.gov.lb الدائرة الإدارية

Compliance department @ finance.gov.lb دائرة الالتزام الضريبي

Legislation Department @ finance.gov.lb دائرة التشريع ومتابعة الاعتراضات

L T O @ finance.gov.lb دائرة كبار المكلفين

DASS @ finance.gov.lb دائرة ضريبة الرواتب و​الأجور​

Income Tax @ finance.gov.lb دائرة ضريبة الدخل

Tahsil Beirut @ finance.gov.lb دائرة تحصيل ​بيروت​

Indirect Taxes @ finance.gov.lb دائرة الضرائب غير المباشرة

Inheritance Tax @ finance.gov.lb دائرة رسم الانتقال

Real Estate [email protected] دائرة ضريبة الأملاك المبنية

Collection Follow up @ finance.gov.lb دائرة متابعة التحصيل

Tahsin Beirut @ finance.gov.lb دائرة ضريبة التحسين

عنوان البريد الالكتروني المصالح المالية الاقليمية في المحافظات

[email protected] المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل ​لبنان​

[email protected] المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار

[email protected] المصلحة المالية الاقليمية في محافظة لبنان الشمالي

[email protected] المصلحة المالية الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي

[email protected] المصلحة المالية الاقليمية في محافظة ​البقاع​

[email protected] المصلحة المالية الاقليمية في محافظة ​بعلبك الهرمل​

[email protected] المصلحة المالية الاقليمية في ​محافظة النبطية​