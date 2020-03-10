سفير هولندا زار محافظ بعلبك الهرمل: معنيون بلبنان مستقر

التقى محافظ بعلبك ​الهرمل​ ​بشير خضر​، في مكتبه في مركز المحافظة في بعلبك، سفير ​هولندا​ يان والتمانس، وتم عرض للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولفت التمانس الى "أننا عرضنا العديد من الاهتمامات المشتركة التي تتعلق بتحديثات فيروس "كورونا"، ورئيس حكومتنا طلب بالأمس من الناس عدم المصافحة خلال الاسابيع المقبلة، وعلمت أن حكومتكم تتخذ الاجراءات نفسها، وهذا دليل كم ان العالم صغير بحيث نتشارك الاهتمامات نفسها"، مشيرا الى "أننا بحثنا في موضوع آخر مهم لأهالي بعلبك وهو ​الوضع الاقتصادي​ الذي يحتاج الى تأهيل، لذا انا هنا للحديث الى المحافظ والمفتي و​المجتمع المدني​ عن الجهود المبذولة والعمل على إيجاد فرص عمل. وللخوض أكثر في هذا الموضوع علينا أيضا العمل مع ​بيروت​".

وشدد على أن "هناك شيء واحد يعنينا هو الوصول إلى ​لبنان​ مستقر وإلى مستقبل مشرق للشعب اللبناني، وهو الشيء الوحيد الذي يعنينا ويحضنا على استمرار التعاون بيننا، وأشكر المحافظ لاستقبالي ومنحي الوقت الكافي".

بدوره، أكد خضر أن "سفارة هولندا هي من اللاعبين الأساسيين في دعم المشاريع الإنمائية في محافظة بعلبك - الهرمل، وهولندا أيضا من الدول الأساسية في دعم ​منظمات الأمم المتحدة​ التي تمول المشاريع التي تنفذ في لبنان، واليوم نحن في صدد افتتاح أحد المشاريع بتمويل من ​السفارة الهولندية​ وموضوعه التمييز"، مبينا "أننا تحدثنا بالأمور المعيشية التي تهم المواطن في بعلبك الهرمل، وسبل التعاون أكثر مع سفارة هولندا ل​تحقيق​ المزيد من المشاريع، مما يتيح توفير المزيد من فرص العمل، ولا سيما في ظل ​الأزمة​ المالية والاقتصادية والتحديات الاستثنائية التي نعيشها في لبنان".​​​​​​​

