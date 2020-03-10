بطيش: وضعت الراعي بصورة الأرقام الحقيقية للأوضاع الاقتصادية وللواقع الأليم الذي نمر به

ركّز الوزير السابق منصور بطيش، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، على أنّ "في الأزمات الصعبة كالّتي نمرّ بها اليوم، لا بدّ من الاستماع إلى رأي بكركي الحكيم والحريص دائمًا على الكيان اللبناني".
وأوضح "أنّنا تبادلنا الرأي مع البطريرك الراعي، ووضعته بصورة الأرقام الحقيقيّة والدقيقة للأوضاع الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة وللواقع الأليم الّذي نمرّ به"، مؤكّدًا أنّ "بكركي وسيدها دائمًا ينحازان للفقراء والمهمّشين والأضعف. وللأسف في هذه الأيام المواطنون اللبنانيّون بأكثريّتهم من هذه الفئة المهدّدة بأمنها الاجتماعي والاقتصادي".
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