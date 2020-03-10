السيد: مشكلة معظم القوى إعتقادهم أن السلطة ملكهم الخاص

لفت النائب ​جميل السيد​، الى أنه ورد في "بيان تيار ​المستقبل​: "خرجنا من ​السلطة​ لنعطي فرصة الخروج من سياسات التعطيل والتضليل، وفتح صفحة جديدة"، وعلق قائلا: "يقولون: "خرجنا"، وليس أفلسنا البلد وفشلنا".

واعتبر السيد في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "مشكلة المستقبل ومعظم القوى الأخرى أنهم يعتقدون أن السلطة ملك خاص بهم، وأن أي أحد يتولاها غيرهم ليس سوى وكيل موقت لحين عودتهم إليها".