دبلوماسي: أردوغان أضعف من رد صفعة بوتين بعد إهانته أمام مكتبه

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

قال السفير محمد منيسي، سفير مصر الأسبق في قطر، إن هناك تغير كبير في طبيعة العلاقات بين روسيا وتركيا، واصفًا الفيديو الذي أظهر ترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، فترة طويلة في غرفة الانتظار قبل لقائهما، بأنه إهانة وعدم احترام من بوتين لأردوغان.

وأضاف منيسي لـ"الوطن"، أنه في مثل هذه الحالات، يرد الرئيس الزائر الإهانة عند استقباله لنظيره في بلاده، إلا أن أردوغان لا يستطيع ردها بنفس الطريقة لأن نظامه أضعف من أن يرد صفعة إهانة مثل هذه الإهانة لدولة في حجم روسيا.

وكشف مقطع فيديو عن انتظار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق، له على أبواب مكتب الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، للقائه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي إلى روسيا بشأن سوريا.

وانتظر الرئيس التركي وقتًا أكثر من اللازم ما دفعه للجلوس على أحد الكراسي الموجودة في المحيط قبل السماح له بالدخول إلى بوتين بعد وقت ليس بقصير.

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فيديو مقدم من Reuters