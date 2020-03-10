شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية فى ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، وقوف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية فى ملف سد النهضة.

وقال النائب مجدى ملك،:"المصريين يقفون خلف القيادة المصرية فى ملف سد النهضة والحفاظ على الأمن القومى المصرى، وأشار النائب على بدر، إلى الدعم الكامل للرئيس ووزير الرى فى ملف سد النهضة، مضيفا:"المصريين كلهم وراء القيادة السياسية وإن شاء الله هنوصل للقرار الصحيح الذى يحقق مصالح المواطنين".

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وطالب اللواء سعد الجمال، عضو البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم، بحملة لتطهير نهر النيل، مشيرا إلى أن قدماء المصريين كانوا يقدسون النهر لدرجة كان مكتوب فى كتابهم المقدس شرط أن لا يدخل الجنة من يلوث نهر النيل.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة عن عدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف وخاصة التى تمر بين الكتل السكنية فى العديد من المحافظات، وكذلك عن خطة تطوير شبكة الصرف الزراعي، وعن عدم إحلال وتجديد بعض الكباري المارة على المجاري المائية