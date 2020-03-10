شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يهدد وزير الرى: "هفَّعل استجواب ضدك لو ماحلتش هذا الموضوع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد النائب إيهاب غطاطي، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بتفعيل الاستجواب المقدم ضده، بشأن التقاعس فى تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية رشاح أبوعوض بمنطقة الهرم، وما يعرف برشاح الموت، إذا لم يحل المشكلة فوراً، بقوله: "أنا اكتفيت بتقديم طلب إحاطة، لكن لو الموضوع ما إتحلش، هفعل الاستجواب فوراً".

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وأضاف النائب، أنه قام بتصوير الرشاح الذي أدى لانتشار الكثير من الأوبئة، ووقوع عدة حوادث في 2019 راح ضحيتها 6 حالات وفيات، نتيجة سقوط سيارات غرق مواطنين بالرشاح، قائلا: " أخدت موافقة وزير الري في فبراير 2017 بشأن تغطية الرشاح أو تغيير مساره، ومفيش أى حاجة حصلت بحجة إن مفيش فلوس".

كما طالب النائب رياض عبد الستار، الوزير ببحث قرار الوزارة فى شان مدرسة دير الملاك فى محافظة المنيا، موضحاً: "مدرسة دير الملاك، متكلفة 50 مليون جنيه بالجهود الذاتية، المواطنين الأقباط لموا من بعض علشان يعلموا أولادهم، الإدارة العامة لحماية النيل كتبوا تقرير غيابى بأمر من لجنة الفتوى أوقف الموضوع، وهى ليست موجودة على النيل أصلاً"، مطالباً بإعادة دراسة الموضوع من لجنة الفتوى الذى وصفها بـ "تلاجة الموتى".