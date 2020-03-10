شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال : المجلس موجود فى الشارع مش زي ما بيقول البعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار نشر البرلمان الثقافة البرلمانية، حضر الجلسة العامة اليوم بشرفة المجلس، مجموعة من ممثلى ذوى الإعاقة بمحافظة الإسكندرية ومجموعة من متطوعى جمعية نور الحياة بالسويس ومجموعة من طلبة مدارس المرج ومجموعة من اتحاد طلاب ادارة حلوان.

ووجه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، التحية لهم قائلا، : "ما شاء الله مفيش مكان فاضى وهذا يعنى ان البرلمان موجود فى الشارع بين المواطنين مش زى ما البعض بيقول عكس ذلك".

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