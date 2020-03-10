- 1/32
- 2/32
- 3/32
- 4/32
- 5/32
- 6/32
- 7/32
- 8/32
- 9/32
- 10/32
- 11/32
- 12/32
- 13/32
- 14/32
- 15/32
- 16/32
- 17/32
- 18/32
- 19/32
- 20/32
- 21/32
- 22/32
- 23/32
- 24/32
- 25/32
- 26/32
- 27/32
- 28/32
- 29/32
- 30/32
- 31/32
- 32/32
شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال : المجلس موجود فى الشارع مش زي ما بيقول البعض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار نشر البرلمان الثقافة البرلمانية، حضر الجلسة العامة اليوم بشرفة المجلس، مجموعة من ممثلى ذوى الإعاقة بمحافظة الإسكندرية ومجموعة من متطوعى جمعية نور الحياة بالسويس ومجموعة من طلبة مدارس المرج ومجموعة من اتحاد طلاب ادارة حلوان.
ووجه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، التحية لهم قائلا، : "ما شاء الله مفيش مكان فاضى وهذا يعنى ان البرلمان موجود فى الشارع بين المواطنين مش زى ما البعض بيقول عكس ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد العال : المجلس موجود فى الشارع مش زي ما بيقول البعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.