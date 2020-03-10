شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يشكو لرئيس البرلمان من زميله: "بيقولى أنت كداب".. وعبد العال يرد: فضحت نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واقعة غريبة بشكوى للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من النائب محمد عمارة حين جاء دوره فى الحديث، بقوله: "ياريس النائب فتحى قنديل قاعد جنبى، وبيقول إقعد إنت كداب، ومش عارف أتكلم".

فأثار حديث النائب ضحك النواب، وعقب رئيس البرلمان موجههاً حديثه للنائب محمد عمارة: "معلش هتصرف مع فتحى، ثم إنه قالك فى السر، ليه تفضح نفسك".

وتحدث النائب محمد عمارة، عن مشكلة قرية الدلنجات تجاه زراعة الأرز، مطالباً بتشكيل لجنة عاجلة لبحث الأمر، فيما طالب النائب محمد سليم عن محافظة أسوان، بتوفير مصاريف صيانة الترع فى المحافظة"، مشدداً: "ترك الأمر كما هو عليه سيمثل كارثة كبيرة، يجب أن نتصرف لحلها قبل أن تحدث".

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