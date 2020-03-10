شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء أفريقية النواب ينتقدون تغيب الوزراء عن لقاء حول التعاون المصرى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، انتقادات حادة لتغيب الوزراء عن اجتماع اليوم الثلاثاء المخصص لعرض رؤية واستراتيجية الوزارات المختلفة والقطاعات التنفيذية لتعظيم سبل التعاون لدعم التوجه المصرى تجاه أفريقيا.

وانتقد النائب سيد فليفل، تغيب الوزراء عن حضور هذا اللقاء الهام، مشيرًا إلى أن التواصل المصرى أفريقيا من خلال الزيارات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يحدث فى تاريخ مصر سابقًا، لكنى استشعر أنه رغم تحرك القيادة السياسية بسرعة الصاروخ فى هذا المجال لكن من يحيطون به لا يتعاونون.

ودعا فليفل جميع المسئولين إلى "المذاكرة فى أفريقيا" من جديد على حد وصفه، منتقدًا ما وصفه بالإشارات الباهتة عن أفريقيا فى الكتب الدراسية، وما اعتبره تقصيرًا إعلاميا تجاه أفريقيا، يقتصر على إشارات باهته عاجلة.

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كذلك أيدت النائبة منى منير، "فليفل" فى نقده لعدم وجود أيا من الوزراء بقولها: "كنت اتمنى أن يكون لدينا وزراء أصحاب قرار، لكننا مش هنعملها مكملة ويجلينا نواب الوزراء".

وانتقدت البرلمانية فى حديثها عدم وجود خطوط مباشرة مع عدد من الدول الأفريقية لاسيما فى ظل التوجه المصرى بتعزيز العلاقات المصرية مع كافة دول أفريقيا، مشيرة إلى شكوى السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر خلال لقائتهم مع اللجنة من هذا الأمر، مضيفة : " التسويق التجارى فى مصر للطيران مش بيعمل شعله".

أيضا جاءت الانتقادات الحادة الموجهة من وكيل اللجنة النائب ماجد أبو الخير، الذى أكد أنه رغم من أن مصر حباها رئيسًا يولى اهتماما كبيرا بالملف الأفريقى، ويدعم هذا التوجه، إلا أن هناك تقصير من المسؤولين منتقدًا وجود مشكلة فى تأشيرات الدخول، بقولها : مش معقول هى المشكلة هنعيش فيها العمر كله عشان نحلها.