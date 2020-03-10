بالصور.. ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الثالثة، والتي حملت اسم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي، وذلك بالقاعة الجديدة في ديوان عام المحافظة.

ووزع محافظ بورسعيد شهادات تقدير وجوائز مالية على الفائزين بإجمالي 920 ألف جنيه للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربع للمسابقة وهي: حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين، وحفظ القرآن الكريم كاملًا للإناث، والابتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.

وشاركت في المسابقة 41 دولة من قارة أسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وروسيا وبريطانيا وماليزيا وإندونيسيا، ودول عربية، وضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور عبدالكريم صالح، رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، والقارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، والشيخ محمد زغلول، إمام الجامع الأزهر، والشيخ جاسم الأميري، من دولة الإمارات، والشيخ محمد ترابي، من دولة المغرب، والدكتور محمد الصادق، من دولة اليمن، والمنشد حسام صقر، من الأوبرا المصرية.