بالأسماء.. إصابة ٨ أطفال في حادث سير بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أصيب ٨ أطفال اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص تابعة لحضانة خاصة،

بمركز إدكو، في البحيرة.

ووقع الحادث بطريق إدكو الدولي، خلال استقلال أطفال الحضانة السيارة، وأسفر عن إصابة كل من

عبدالله حمادة فتوح، سيف عمرو، حنين علاء، مصطفى حمادة، محمد أحمد، يوسف أحمد، رودينا حسن

اللبان، ساندي محمد.

جرى نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.