بالصور - محافظ الاسكندرية يستقبل سفير كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - اﻹسكندرية – محمد عامر:

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جيس داتون، سفير كندا لدي مصر، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات.

ورحب المحافظ بالسفير الكندي علي أرض الإسكندرية، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التعاون في كافة المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثمار والسياحة.

ومن جانبه؛ أعرب سفير كندا لدى مصر عن رغبته في توطيد العلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أن الإسكندرية من أهم المحافظات ولها طابع خاص.

وأكد السفير الكندي علي اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر وكندا في كافة المجالات، وخاصة في مجال الاستثمار، معربا عن رغبته في زيادة التعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية.