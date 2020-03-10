صحة شمال سيناء تنفذ خطة توعية للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

قال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إن المديرية بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، ضمن الخطة القومية لمواجهة الفيروس المستجد بإشراف مباشر من وزارة الصحة ووفقا لمعايير وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأكد شوكة علي اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية أشتملت علي تنفيذ حملات توعوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات ودور العبادة والفنادق والمصالح الحكومية، شملت التعريف بالحالة وطرق نقل العدوي والإعراض وطرق الوقاية .

وأشار العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إلى رفع درجة الاستعداد في جميع المصالح الحكومية ومجالس المدن، والتطهير اليومي للأرضيات والأسطح، والتنبيه علي العاملين باتباع إجراءات الوقاية.

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