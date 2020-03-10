ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري بدائرة القسم. وعثر بحوزة المتهم على بندقية آلية و22 طلقة من ذات العيار داخل سيارته. اعترف المتهم بحيازته للسلاح الناري. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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