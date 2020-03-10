إسرائيل تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 58

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المتحور(كوفيد-19) إلى 58 حالة.

وأعلنت إسرائيل أمس فرض الحجر المنزلي لمدة 14 يوما على كل من يعود أو يدخل إليها من كل دول العالم.

وكانت القيود التي تفرضها إسرائيل على الزائرين سابقا تنطبق فقط على عدد من الدول التي ظهر بها الفيروس.