السعودية تحمل إيران مسؤولية تفشي فيروس كورونا في المملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دان مجلس الوزراء السعودي، "سلوك إيران غير المسؤول" لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد المجلس خلال اجتماع أن "السلوك الإيراني" يشكل "خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس".

في المقابل، عبر المجلس عن تقديره لما صدر عن منظمة الصحة العالمية من "إشادة بجهود المملكة، وما اتخذته من إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة في هذا الشأن".

وأكد المجلس أن الإجراءات المتخذة في محافظة القطيف مؤقتا، تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها.