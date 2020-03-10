السعودية تندد بسلوك إيران المقوّض لجهود مكافحة كورونا

أدان مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، سلوك إيران غير المسئول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، من دون وضع ختم على جوازاتهم، معتبرًا أن هذا الإجراء يشكل خطرًا صحيًا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا.

واستعرض مجلس الوزراء الجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة

الحكومية كافة، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، معربًا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى المملكة، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصا، والحجر الصحي على 468 شخصا، وإجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة.وأشار المجلس إلى أنه تم رصد 20 عينة إيجابية بالفيروس، تخضع حاليًا للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيدًا بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.