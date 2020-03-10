يبدو أحيانًا أن المسئولين الغربيين ينسون كثيرًا ما يقولونه، أو ينصحون غيرهم به، أو يفعلون خلاف ما يقولونه، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأمور الصحية الطارئة، مثل تفشي فيروس كورونا الجديد.
فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، دعا مواطني بلاده إلى التوقف عن المصافحة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، فقد صافح هو نفسه رئيس قسم الأمراضالمعدية في المعهد الوطني للصحة العامة.
وكان مارك روته دعا، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أزمة لوزراء الحكومة ليلة الإثنين لمناقشة تفشي الفيروس في بلاده، إلى التوقف عن المصافحة، وقال "من هذه اللحظة فصاعدا، يجب أن نتوقف عن المصافحة"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس.
وبعد لحظات، وأثناء اختتام المؤتمر الصحفي، قام روته بمصافحة رئيس قسم الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة، ياب فان ديسيل.
وسارع فان ديسيل إلى الإشارة بسرعة إلى الخطأ الذي ارتكبه رئيس الوزراء الهولندي.
وتدارك روته الموقف وهو يلامس مرفقي فان ديسيل وعبر أن أسفه وقال "آسف، آسف، لا يمكننا القيام بذلك بعد الآن!"
وكانت السلطات الصحية في هولندا أشارت أمس الاثنين إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 321 إصابة، ارتفاعا من 264 عن اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر موقف محرج لمسئول هولندي.. والسبب مصافحة بعد تحذير من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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