البرلمان الإسباني يعلق أعماله بسبب إصابة نائب بكورونا

علق البرلمان الإسباني أعماله كافة لمدة أسبوع على الأقل بعد إصابة نائب بفيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.
كانت التقارير الصحية فى إسبانيا أكدت أن حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا فى البلاد ارتفع عددهم إلى 17 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى حوالى580 شخصا، وتتركز الإصابات فى العاصمة مدريد وإقليم الباسك ولا ريوخا، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.
وقال مدير مركز تنسيق التنبيهات الصحية وحالات الطوارئ، فيرناندو سيمون، أن "60% من الإصابات تتركز فى ثلاث مجتمعات (مدريد وإقليم الباسك ولا لا ريوخا)،كما أكد وزير الصحة الإسبانى، سلفادور إيلا، أن هناك عدد كافٍ من الموظفين والموارد لمكافحة هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على تعزيز آليات الرصد والتنسيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد وزير الصحة الإسبانى أنه تم عقد اجتماع مع لجنة مراقبة تطور الفيروس اليوم الأحد، والذى تم خلاله تأكيد احتواء الفيروس، وأن تلك الزيادة فى الاصابات شيئا متوقعا، ويتم السيطرة على الوضع الحالى.
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