تركيا تواصل الدفع بالجنود والآليات العسكرية إلى "إدلب " السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان - الذي يتخذ من (لندن ) مقرًا له - باستقدام القوات التركية رتلًا عسكريًا جديدًا نحو مواقعها في محافظة "إدلب".

وأوضح المرصد - وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية - أن الرتل العسكري التركي يتألف من نحو مائة آلية عسكرية، حيث دخل عبر معبر "كفرلوسين" الحدودي

مع "لواء اسكندرون" شمال إدلب.وأشار إلى أنه مع استمرار تدفق الحشود العسكرية التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار "الجديد " وصل إلى 750 آلية، إضافة لمئات الجنود.ووفقًا للمصدر ذاته، فإن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير الماضي حتى الآن وصل إلى أكثر من 4150 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ، ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في "إدلب" و"حلب" خلال تلك الفترة أكثر 9200 جندي.