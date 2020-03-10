السعودية: إيران تقوض الجهود الدولية لمكافحة كورونا

أدان مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، سلوك إيران غير المسئول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها من دون وضع ختم علىجوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يشكل خطرًا صحيًا يهدد السلامة ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس.
وأكد مجلس الوزراء السعودي - وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن إيران تتحمل المسئولية المباشرة، وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس.
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