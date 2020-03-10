الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية، عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازل تعود لأسرى سابقين.

قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الثلاثاء/، إن 10 فلسطينيين تم اعتقالهم من بلدات بيتا، وعورتا، وأصرين بنابلس، ومن بلدة سلواد برام الله تم اعتقال فلسطينيين اثنين، وآخر من

بلدة الرام بالقدس بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني من بلدة كفر ثلث في قلقيلية، وآخر من الخليل، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش قامت بها قوات الاحتلال في منازل المعتقلين.وفي السياق ذاته .. كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، عن اعتقال 471 فلسطينيًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر فبراير الماضي من بينهم 95 طفلًا و11 سيدة.وأوضحت المؤسسات أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر فبراير الماضي بلغ حوالي 5 آلاف أسير منهم (43) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفلًا والمعتقلين الإداريين (430)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (107) أوامر إدارية بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.