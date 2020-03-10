الصين تعلن السيطرة على فيروس “كورونا”

أعلن الرئيس الصيني، شي جينبيغ، الثلاثاء، أنه “تمت السيطرة عملياً” على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.

وقال شي: “تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.

إلى ذلك تأتي الزيارة غير المعلنة للرئيس الصيني في الوقت الذي أثبتت الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق ووهان وبقية مناطق مقاطعة هوبي منذ أواخر يناير نجاعتها، مع الانخفاض المستمر بعدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

ووصل شي بواسطة طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوبي لـ”تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته” في المنطقة، وفق وكالة “الصين الجديدة” الرسمية للأنباء.

كما التقى بالأطباء والممرضين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس إضافة الى المسؤولين العسكريين وأفراد الشرطة والمرضى والسكان.

والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقاً للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.