كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الإماراتية: عدد حالات المتعافين من "كورونا" بلغ حتى الآن 17 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن 17حالة.

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وكانت وزارة الصحة الإماراتية، قد أعلنت مساء أمس الإثنين، شفاء 5 حالات جديدة مصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد المتعافين في البلاد إلى 17 حالة.

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان لها إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود إلى جنسيات مختلفة وشملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصا من تايلاند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 17حالة.