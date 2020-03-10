كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الإسباني يعلق أعماله بعد إصابة نائب بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر البرلمان الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله كافة لمدة أسبوع على الأقل بعد إصابة نائب بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

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ورتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد 19" في إسبانيا إلى 17 حالة، بعد تسجيل 7 حالات وفاة اليوم، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

وقد أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، في وقت سابق، أن ثلاث نساء تبلغ أعمارهن 92 عاماً و 88 عاماً و 87 عاماً توفين في إقليم بلاد الباسك شمالي إسبانيا، فيما توفي رجل يبلغ من العمر 87 عاماً في مدينة سرقسطة بإقليم أراغون شمال غربي البلاد، لافتة إلى أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة سابقة قبل إصابتهم بعدوى الفيروس، حس ما ذكر التلفزيون الرسمي.