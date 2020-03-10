كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 291حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 291 حالة وفاة، من بين 8042 حالة إصابة شهدتها البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيراني كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز، أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 18٪ في الوفيات مقارنة باليوم السابق.

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وأعلنت السلطات الإيرانية، وفاة 54 حالة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، يعد أعلى حصيلة يومية.

وكانت إيران، أشد بلدان الشرق الأوسط تضرراً من فيروس كورونا المستحدث الذي يصيب بالمرض، لكنه لا يؤدي إلى الوفاة إلى حد كبير. وفي جميع أنحاء المنطقة، هناك أكثر من 8600 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.