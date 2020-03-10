كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا.. مسيرة للمعارضة نحو الكونجرس في مواجهة مع "مادورو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستنطلق المعارضة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، إلى وسط العاصمة كاراكاس بهدف استعادة السيطرة على المجلس التشريعي الوطني، الذي انتزعه المشرعون الموالون للحكومة في يناير، مما أدى إلى مواجهة مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقد حث رئيس الجمعية الوطنية، خوان جوايدو الفنزويليين على الانضمام إلى المسيرة كوسيلة لإحياء احتجاجات الشوارع ضد "مادورو" التي اندلعت عام 2019، ولكن تضاءلت مع تمسك الحزب الاشتراكي الحاكم بالسلطة، حسبما أعلنت وكالة "رويترز".

سيكون التجمع بمثابة اختبار آخر لقدرة "جوايدو" على حشد المؤيدين، الذين أصبحوا متعبين بشكل متزايد من الأزمة الاقتصادية في البلاد وعجز المعارضة عن الإطاحة بمادورو على الرغم من برنامج العقوبات الأمريكي الواسع.

وقال "جايدو" للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين حول المسيرة: "في 10 مارس، سيمارس الفنزويليون حقوقنا في الشوارع. الخيار الوحيد المتاح للفنزويليين هو الهروب من هذه الكارثة".

من المرجح أن يواجه الاحتجاج مقاومة شديدة من قوات الأمن، التي تم نشرها في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين كجزء من المناورات العسكرية التي أمر بها "مادورو".

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قد لا تسمح القوات للمتظاهرين، الذين سيضمون أعضاء في البرلمان، بالوصول إلى القصر التشريعي. يسعى المشرعون إلى مكان مختلف لعقد الجلسة إذا لم يُسمح لهم بالوصول إلى الكونجرس، وفقا لمصدر واحد من المعارضة.

وقال نائب رئيس الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو: "استدعت الحكومة مسيرات منفصلة في وسط مدينة كاراكاس، اليوم الثلاثاء، مسيرة المعارضة كانت محاولة لحشد طاقتها الهشة".

وأضاف "كابيلو"، خلال مؤتمر صحفي الاثنين: "في كل مرة يحاصر فيها الجناح اليميني، يبحثون عن الأحداث التي يمكن أن تثير حماسة الأشخاص الذين توقفوا عن الإثارة منذ وقت طويل. يحاولون خلق قيادة لا يوجد فيها شيء".

في شهر يناير، قامت مجموعة من المشرعين بدعم من الحزب الاشتراكي بتركيب أنفسهم كقادة للكونجرس بعد أن منعت القوات "جوايدو" من دخول الهيئة التشريعية.

أعاد المشرعون المعارضون في وقت لاحق انتخاب "جوايدو" لولاية ثانية في جلسة خارج جدارية، لكنهم لم يتمكنوا إلى حد كبير من الاجتماع في القصر التشريعي منذ ذلك الحين.