كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعراض جديدة تكشف إصابتك بفيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى فريق من الأطباء في سنغافورة، دراسة عن أعراض جديدة يسببها فيروس كورونا المستجد غير الأعراض الشهيرة التي تحدثت عنها الهيئات الطبية العالمية من قبل.

وكشفت نتائج تلك الدراسة، عن تشخيص حمى الضنك لدى بعض المصابين بفيروس كورونا، حيث ترتفع درجة حرارتهم ويشكون من طفح جلدي وحكة، دون أن تبدو عليهم أعراض الإصابة بالفيروس المعروفة، مثل الزكام، والسعال الرطب، وألم الحنجرة، وفقًا لمجلة The Lancet الطبية التي تعد من أقدم وأشهر المجلات الدورية الطبية في العالم.

ونقلًا عن المجلة الطبية، قالت الدراسة إن استخدام دواء حمى الضنك، مع هذه الحالات لم يساعد المصابين، الذين تأكد في وقت لاحق من صعوبة في التنفس، وعند عرضهم على الاختبار مرة أخرى تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وبحسب الدراسة، يحاول فيروس كورونا المراوغة في وجه الإجراءات العالمية لمكافحته، ويتخفى حتى يتغول، حيث وجد علماء صينيون تغيرات في أعراض الإصابة بين أول من أصيبوا بالمرض في بداية تفشيه والآن.

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ونشرت بوابة Social Science Research Network، نتائج دراسة أفادت بإن مرض المصابين حديثا لا يظهر بشكل واضح.

وفحص العلماء 89 مريضا في ووهان، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين. في البداية كان هناك 31 شخصًا أصيبوا بالعدوى من 16 يناير إلى 22 يناير. في المجموعة الثانية: تم إدخال 58 شخصًا إلى المستشفى بأعراض كورونا من 23 إلى 29 يناير.

وكانت نتائج الدراسة، قد أسفرت عن أن أعراض المرض لدى المجموعة الأولى من المرضى ظهرت على النحو التالي: ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العضلات، وضعف، والبلغم، وانخفاض عدد الخلايا الليمفاوية، في حين ظهرت نفس الأعراض في المجموعة الثانية، لكنها كانت ضعيفة أو غير موجودة، بينما ظهرت أعراض مثل السعال والإسهال والغثيان وثقل في الصدر لدى جميع المرضى.