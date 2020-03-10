كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني يعلن السيطرة على كورونا في هوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئيس الصيني جين بينج، اليوم الثلاثاء، السيطرة على فيروس كورونا في منطقة هوبي بؤرة تفشي الفيروس.

وقررت السلطات الصينية، إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتا لمكافحة فيروس كورونا في ووهان وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات.

وتوجه الرئيس الصيني، مباشرة إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ووهان، واطلع شي على أعمال المستشفى وعلاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.

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وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

ووصلت الحصيلة إلى 4016 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 113739.