كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. الحكومة تمدد تدابير الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مددت الحكومة الإيطالية تدابير الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد في محاولة لإبطاء أسوأ تفش في أوروبا لفيروس كورونا، حيث استيقظت إيطاليا في شوارع مهجورة في إغلاق لم يسبق له مثيل، اليوم الثلاثاء.

وتوسع الاجراءات التي أعلنها رئيس الوزراءالإيطالي، جوزيبي كونتي، في ساعة متأخرة يوم الاثنين عن الخطوات التي اتخذت بالفعل في منطقة لومباردي الشمالية الغنية وأجزاء من المقاطعات المجاورة، حيث فرضت قيود على الحركة وأغلقت الأماكن العامة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "كونتي"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، تشجيع الناس على تحمل المسؤولية الشخصية: "مستقبل إيطاليا في أيدينا. فلنقوم جميعًا بدورنا، من خلال التخلي عن شيء من أجل مصلحتنا الجماعية".

خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على الأقل، تم إخبار الأشخاص بالتنقل فقط لأسباب العمل أو للاحتياجات الصحية أو للطوارئ أو البقاء في المنزل. سيتعين على أي شخص يسافر أن يملأ مستندًا يعلن أسبابه ويحمله معه.

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تم حظر التجمعات الكبيرة والمناسبات في الهواء الطلق، بما في ذلك الرياضة، في حين يتعين على الحانات والمطاعم أن تغلق أبوابها من الساعة 6 مساءً. ستبقى المدارس والجامعات مغلقة حتى 3 أبريل.

وكان العنوان الرئيسي في صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "إيطاليا كلها مغلقة الآن".

مع حلول اليوم، كانت شوارع روما أكثر هدوءًا بكثير من المعتاد، حيث كانت السيارات تدور بحرية تحت سماء زرقاء صافية في المركز الذي تسوده حركة المرور عادة، مما يعكس الأجواء في العاصمة المالية ميلان، التي تخضع بالفعل لضوابط أكثر صرامة.

يمكن لركاب روما أن يجدوا بسهولة مقاعد في نظام مترو الأنفاق المليء بالمربيات عادة خلال ساعات الذروة الصباحية.