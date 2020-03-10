كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا.. وكالة: الحزب الحاكم يدعم فكرة السماح لـ"بوتين" بالترشح للرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم في روسيا، اليوم الثلاثاء، أنه سيدعم تعديلًا دستوريًا يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالترشح للرئاسة مرة أخرى رغم وجود قيود قانونية تحظر هذه الخطوة حاليًا، كما ذكرت وكالة أنباء "ريا".

يطلب الدستور من "بوتين" التنحي في عام 2024 عندما تنتهي فترة رئاسته الرابعة.

لكن أحد المشرعين من روسيا المتحدة اقترح، اليوم الثلاثاء، تعديل الدستور بطريقة تعيد تعيين فترة ولاية بوتين الرئاسية إلى الصفر، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال سيرجي نيفروف، عضو البرلمان وكبير مسؤولي روسيا المتحدة، إن الحزب سيدعم هذه الفكرة وأنه يمكن مناقشتها في البرلمان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.