اخبار العالم

اليوم العالمي للمرأة.. أسرة الأمن تحتفي بالموظفات والشرطيات- صور

0 نشر
شيماء بخساس 0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

احتفت أسرة الأمن الوطني بالموظفات، والشرطيات العاملات على الصعيد الوطني، في عدد من مناطق المغرب، وذلك بمناسبة عيد المرأة، الذي يتزامن مع كل ثامن من شهر مارس من كل سنة.

وقدمت باقات ورود رمزية، وشهادات تقديرية للمُحتفى بهن، اعترافًا بمجهوداتهن في عملهن الأمني، خلال حفلات تكريم خاصة.

received_577358359526549

 

received_292014885103736

received_1040286113022250

Advertisements

received_419864062167340

received_634371274044797

received_491004514929422

received_808355413018428

received_584180738977854

received_243867399956168

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم العالمي للمرأة.. أسرة الأمن تحتفي بالموظفات والشرطيات- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا