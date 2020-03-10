اليوم العالمي للمرأة.. أسرة الأمن تحتفي بالموظفات والشرطيات- صور

احتفت أسرة الأمن الوطني بالموظفات، والشرطيات العاملات على الصعيد الوطني، في عدد من مناطق المغرب، وذلك بمناسبة عيد المرأة، الذي يتزامن مع كل ثامن من شهر مارس من كل سنة.

وقدمت باقات ورود رمزية، وشهادات تقديرية للمُحتفى بهن، اعترافًا بمجهوداتهن في عملهن الأمني، خلال حفلات تكريم خاصة.

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