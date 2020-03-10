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احتفت أسرة الأمن الوطني بالموظفات، والشرطيات العاملات على الصعيد الوطني، في عدد من مناطق المغرب، وذلك بمناسبة عيد المرأة، الذي يتزامن مع كل ثامن من شهر مارس من كل سنة.
وقدمت باقات ورود رمزية، وشهادات تقديرية للمُحتفى بهن، اعترافًا بمجهوداتهن في عملهن الأمني، خلال حفلات تكريم خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم العالمي للمرأة.. أسرة الأمن تحتفي بالموظفات والشرطيات- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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